Первая партия полуавтоматических пистолетов Ярыгина "Грач" поступила на вооружение общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приамурье.
Как сообщает портал topwar.ru, пистолет будут использовать разведывательные подразделения. Особенность оружия заключается в возможности использовать бронебойные патроны, способные поражать цели, защищённые бронежилетами.
"Грач" — полуавтоматический самозарядный пистолет российского производства. Пистолет был разработан коллективом конструкторов под руководством В. А.Ярыгина, серийное производство оружия налажено на Ижевском механическом заводе.
Для пистолета используется патрон 9×19 миллиметров, магазин рассчитан на 18 патронов. Есть возможность закрепить на "Грач" подствольный фонарь. Конструктивная особенность пистолета позволяет его использовать как правшам, так и левшам.
Результат выборов — неокончательная победа Трампа и полный, очевидный, эпический провал демократов с их марионеточной социологией. США готовятся к "Майдану"...