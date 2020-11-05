В Приамурье разведчики получили первую партию пистолетов "Грач"

Первая партия полуавтоматических пистолетов Ярыгина "Грач" поступила на вооружение общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Приамурье.

Как сообщает портал topwar.ru, пистолет будут использовать разведывательные подразделения. Особенность оружия заключается в возможности использовать бронебойные патроны, способные поражать цели, защищённые бронежилетами.

"Грач" — полуавтоматический самозарядный пистолет российского производства. Пистолет был разработан коллективом конструкторов под руководством В. А.Ярыгина, серийное производство оружия налажено на Ижевском механическом заводе.

Для пистолета используется патрон 9×19 миллиметров, магазин рассчитан на 18 патронов. Есть возможность закрепить на "Грач" подствольный фонарь. Конструктивная особенность пистолета позволяет его использовать как правшам, так и левшам.