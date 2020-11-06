Танк Т-72Б3 прошёл военную приёмку после глубокой модернизации большинства систем.
Сообщается, что танк получил новый более мощный двигатель, современную систему управления огнём, современная цифровая система связи, а также дисплейную панель механика-водителя.
Новая система управления огнём с автоматом сопровождения цели позволяет значительно сократить время на подготовку наводчиков-операторов, не снижая при этом эффективность стрельбы.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, в результате проведённой модернизации улучшилась маневренность, защищённость и огневая мощь танка.
Все бронемашины прошли приёмосдаточные испытания, офицеры лично проверили работу всех систем с мест командира, механика-водителя и наводчика-оператора.
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