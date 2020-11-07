В Подмосковье арестовали дом и землю Сергея Фургала

В Подмосковье арестовали земельный участок площадью 2,5 тысяч квадратных метров и недостроенный дом Сергея Фургала. Решение об аресте было принято Басманным судом Москвы.

Адвокат бывшего чиновника Михаил Карапетян утверждает, что обжаловал решение об аресте. По информации ТАСС, дом находится на завершающей стадии строительства.

Напомним, ранее Фургала задержали по делу об убийстве. Сейчас экс-чиновник находится в московском СИЗО "Лефортово".