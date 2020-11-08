Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к нации, в котором поздравил жителей республики.
Он заявил, что под контроль азербайджанских военных был взят город Шуша в Карабахе.
"Шуша освобождён от оккупации. Шуша — наш! Карабах — наш! Поздравляю с этим событием весь азербайджанский народ", — отметил Алиев.
Азербайджанский лидер подчеркнул, что 8 ноября навсегда войдёт в историю республики.
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.