"Карабах - наш!": Алиев поздравил народ Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к нации, в котором поздравил жителей республики.

Он заявил, что под контроль азербайджанских военных был взят город Шуша в Карабахе.

"Шуша освобождён от оккупации. Шуша — наш! Карабах — наш! Поздравляю с этим событием весь азербайджанский народ", — отметил Алиев.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что 8 ноября навсегда войдёт в историю республики.