Эксперт объяснил важность карабахского города Шуша

Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал смелое заявление.

"Карабах — наш!" — сказал глава республики, комментируя захват карабахского города Шуша.

Посол, бывший полпред президента РФ по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров объяснил РИА "Новости", почему этот город так важен для азербайджанских войск.