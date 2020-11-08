Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал смелое заявление.
"Карабах — наш!" — сказал глава республики, комментируя захват карабахского города Шуша.
Посол, бывший полпред президента РФ по Нагорному Карабаху и экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров объяснил РИА "Новости", почему этот город так важен для азербайджанских войск.
"Конечно, Шуша имеет большое значение. Дело в том, что город расположен выше Степанакерта, и в 1992 году как раз из района Шуши азербайджанцы вели обстрел Степанакерта. Безусловно, Азербайджан добился определённых военных успехов, это трудно отрицать", — пояснил эксперт.
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