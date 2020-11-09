Поскольку большая часть мира все еще борется с Covid-19, экономические последствия пандемии могут привести к Третьей мировой войне.
Об этом предупредил генерал Ник Картер, начальник глава оборонного ведомства Великобритании в интервью телеканалу Sky News.
По его словам, "ритм истории предполагает, что вспышка глобального конфликта возможна из-за неопределенности, вызванной коронавирусом".
"Британия и международное сообщество должны будут извлечь уроки из истории, чтобы избежать ошибок, которые вызвали мировые войны 20-го века.существует риск того, что всплеск региональных конфликтов по всему миру может перерасти в полномасштабную войну, как это было видно в преддверии первой и Второй Мировых войн", — сказал Картер.
Начштаба Британской обороны выразил надежду, что политики извлекли уроки из истории и не допустят просчётов, которые в конечном счете приведут к войне мирового масштаба.
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