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Ник Картер: просчёты политиков могут аукнуться Третьей мировой

Поскольку большая часть мира все еще борется с Covid-19, экономические последствия пандемии могут привести к Третьей мировой войне.

Ник Картер: просчёты политиков могут аукнуться Третьей мировой

Об этом предупредил генерал Ник Картер, начальник глава оборонного ведомства Великобритании в интервью телеканалу Sky News.

По его словам, "ритм истории предполагает, что вспышка глобального конфликта возможна из-за неопределенности, вызванной коронавирусом".

"Британия и международное сообщество должны будут извлечь уроки из истории, чтобы избежать ошибок, которые вызвали мировые войны 20-го века.существует риск того, что всплеск региональных конфликтов по всему миру может перерасти в полномасштабную войну, как это было видно в преддверии первой и Второй Мировых войн", — сказал Картер.

Начштаба Британской обороны выразил надежду, что политики извлекли уроки из истории и не допустят просчётов, которые в конечном счете приведут к войне мирового масштаба.

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