Экипажи дальней авиации отработали дневную и ночную дозаправку

Экипажи дальней авиации Южного военного округа отработали дневную и ночную дозаправку в воздухе.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, дозаправку проводили самолёты-дозаправщики Ил-78. Кроме того, к тренировке были привлечены экипажи самолётов Су-30см, Су-34 и Су-24м.

Самолёты проводили дозаправку на высоте более пяти тысяч метров на скорости около 600 километров в час, расстояние между самолётами составляло около 30 метров.

Ночная дозаправка проводилась при помощи дополнительного освещения.

Как отметили в военном ведомстве, дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов лётной подготовки.