Экипажи дальней авиации Южного военного округа отработали дневную и ночную дозаправку в воздухе.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, дозаправку проводили самолёты-дозаправщики Ил-78. Кроме того, к тренировке были привлечены экипажи самолётов Су-30см, Су-34 и Су-24м.
Самолёты проводили дозаправку на высоте более пяти тысяч метров на скорости около 600 километров в час, расстояние между самолётами составляло около 30 метров.
Ночная дозаправка проводилась при помощи дополнительного освещения.
Как отметили в военном ведомстве, дозаправка в воздухе является одним из самых сложных элементов лётной подготовки.
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