"Служба довела?": в Воронеже солдат-срочник убил троих сослуживцев

В Воронеже на военном аэродроме "Балтимор" солдат-срочник расстрелял троих сослуживцев.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Также известно, что военнослужащий напал с топором на сослуживца, чтобы завладеть огнестрельным оружием. Сейчас солдат забаррикадировался на территории аэродрома.

Как сообщили Pravda.ru источники в 105-ой авиадивизии ЗВО, в полку обсуждают две возможные причины трагедии: "служба довела" или личные проблемы "на гражданке".