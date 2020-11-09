В Воронеже на военном аэродроме "Балтимор" солдат-срочник расстрелял троих сослуживцев.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собственные источники.
Также известно, что военнослужащий напал с топором на сослуживца, чтобы завладеть огнестрельным оружием. Сейчас солдат забаррикадировался на территории аэродрома.
Как сообщили Pravda.ru источники в 105-ой авиадивизии ЗВО, в полку обсуждают две возможные причины трагедии: "служба довела" или личные проблемы "на гражданке".
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