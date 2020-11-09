В Свердловскую область с полигона Капустин Яр прибыл первый железнодорожный эшелон с техникой ЗРС С-400 "Триумф".
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, железнодорожный состав доставил 40 единиц спецтехники и 60 военнослужащих. После разгрузки экипажи ВАИ сопроводят технику в пункт постоянной дислокации, где будет проведён комплекс работ по обслуживанию.
Отмечается, что после перевооружения в сентябре этого года на полигоне Капустин Яр в Астраханской области боевые расчёты ЗРС С-400 "Триумф" выполнили первые боевые пуски.
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