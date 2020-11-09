Стало известно, что солдату-срочнику, застрелившему троих сослуживцев на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже, удалось скрыться с места преступления.
20-летний Антон Макаров вступил в конфликт с майором около пяти утра по местному времени. Военнослужащий отобрал у командира пистолет и застрелил его. Сопротивление срочнику пытался оказать водитель командира, которого Макаров также застрелил.
По предварительной информации, Макаров покинул военную часть №23326 с пистолетом и двумя магазинами патронов.
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