Убивший трёх сослуживцев в Воронеже скрылся с места преступления

Стало известно, что солдату-срочнику, застрелившему троих сослуживцев на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже, удалось скрыться с места преступления.

20-летний Антон Макаров вступил в конфликт с майором около пяти утра по местному времени. Военнослужащий отобрал у командира пистолет и застрелил его. Сопротивление срочнику пытался оказать водитель командира, которого Макаров также застрелил.

По предварительной информации, Макаров покинул военную часть №23326 с пистолетом и двумя магазинами патронов.