Снайперы провели тренировку в Забайкальском крае

Снайперы общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкалье, провели тренировку по маскировке и скрытному передвижению в условиях гористо-лесистой местности.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, военнослужащие отработали выбор огневой позиции, скрытное передвижение к месту выполнения задачи, подготовку огневой позиции, работу в снайперской паре, стрельбу из неудобных положений, а также отход с позиции при обнаружении.

Кроме того, снайперы отработали действия в различных условиях, в том числе ночью, и разные способы ведения разведки на местности.

В тренировке снайперы использовали современные винтовки и маскировочные костюмы.