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В Башкирии полицейский застрелил волка, который напал на людей

В Башкирии сотрудник полиции применил табельное оружие, чтобы спасти жителей села от волка.

В Башкирии полицейский застрелил волка, который напал на людей

Накануне вечером в отделение полиции позвонил житель села Азнагулово и сообщил, что на него напал волк. Мужчине удалось вырваться из лап хищника и запереться в доме. На место происшествия выехал участковый уполномоченный лейтенант полиции Азат Галимов.

"Пока полицейский осматривал местность, то встретил еще пострадавших от нападения животного. Ими оказались 44-летняя жительница села и её знакомый. Женщине была вызвана помощь. Врачи диагностировали у нее несколько переломов, укусы и травму глаза", — сообщили в региональном управлении МВД.

"Волк попытался напасть на человека, и сотруднику полиции пришлось применить табельное оружие. Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Погибшее животное передано ветеринарам", — добавили в полиции.

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