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Бабушка солдата, убившего троих сослуживцев, сообщила о дедовщине

20-летнего Антона Макарова, расстрелявшего троих сослуживцев в воинской части под Воронежем, воспитывали бабушка и дедушка.

Со своей мамой молодой человек общался только по видеосвязи, поскольку она живёт в Израиле. По словам бабушки солдата, её внук неоднократно заявлял о дедовщине в воинской части. У Макарова отнимали личные вещи, издевались и ставили в наряды вне установленного графика.

"Он заказал купить ему сгущенки, туалетной бумаги. На вопрос: "У тебя разве этого нет?" — он отвечал: "У меня отобрали", — пояснила пожилая женщина.

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