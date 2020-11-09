20-летнего Антона Макарова, расстрелявшего троих сослуживцев в воинской части под Воронежем, воспитывали бабушка и дедушка.
Со своей мамой молодой человек общался только по видеосвязи, поскольку она живёт в Израиле. По словам бабушки солдата, её внук неоднократно заявлял о дедовщине в воинской части. У Макарова отнимали личные вещи, издевались и ставили в наряды вне установленного графика.
"Он заказал купить ему сгущенки, туалетной бумаги. На вопрос: "У тебя разве этого нет?" — он отвечал: "У меня отобрали", — пояснила пожилая женщина.
Актрисе Наталье Дрожжиной и её мужу Михаилу Цивину грозит до десяти лет тюрьмы.