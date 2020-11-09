Военнослужащие Азербайджана уже находятся на подступах к столице Нагорно-Карабахской республики Степанакерту.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян.

"Враг находится на подступах к Степанакерту, и уже под угрозой существование столицы. Если хотим, чтобы Шуши вновь стал нашим, был сохранен Арцах нужно приложить все усилия для организации надежной обороны Степанакерта и других направлений линии фронта. Это реальный и надежный залог успеха", — написал представитель НКР в Facebook.