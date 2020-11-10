Французская миссия выполнит наблюдательный полёт над Россией

Миссия Франции выполнит наблюдательный полёт над территорией России в рамках Международного договора по открытому небу.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, полёт пройдёт в период с 9 по 13 ноября на румынском самолёте наблюдения АН-30, который будет стартовать с аэродрома в подмосковной Кубинке.

Полёт пройдёт по заранее согласованному маршруту, на борту будут присутствовать российские специалисты, которые проконтролируют соблюдение параметров полёта и применение наблюдательной аппаратуры.

Отмечается, что самолёт АН-30 не предназначен для применения оружия, а установленная на нём наблюдательная аппаратура прошла международное освидетельствование.