В Карабах вылетел десятый самолёт с российскими миротворцами

В зону боевых действий в Нагорном Карабахе вылетел военный транспортный самолёт Ил-76 с российскими миротворцами на борту.

"Десятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры", — сообщают РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.

Ранее президенты Азербайджана, премьер Армении и российский лидер договорились о прекращении огня с 10 ноября.