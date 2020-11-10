Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Бородина отказывается от участия в малобюджетных проектах
Юрий Белоусов: "Первичное звено здравоохранения сильно отстало"
"Нас должно собраться очень много": в Грузии не стихают протесты
Глава Минобороны Украины заболел коронавирусом
Доктор Комаровский: "Пневмония" не является диагнозом
Брижит Бардо раскритиковала современное кино
Оптимизм российского бизнеса снизился до уровня 11-летней давности
В Белоруссии может появиться ещё одна АЭС
Поручения Путина по лесной отрасли могут быть выполнены лишь чудом

В Карабах вылетел десятый самолёт с российскими миротворцами

В зону боевых действий в Нагорном Карабахе вылетел военный транспортный самолёт Ил-76 с российскими миротворцами на борту.

"Десятый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации с российскими миротворцами на борту вылетел с аэродрома Ульяновск-Восточный. На борту воздушного судна личный состав миротворческого соединения, материальные средства и бронетранспортеры", — сообщают РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.

Ранее президенты Азербайджана, премьер Армении и российский лидер договорились о прекращении огня с 10 ноября.

Последние материалы
Врачи перечислили первые "незаметные" симптомы болезни Паркинсона
Бородина отказывается от участия в малобюджетных проектах
Юрий Белоусов: "Первичное звено здравоохранения сильно отстало"
"Нас должно собраться очень много": в Грузии не стихают протесты
Глава Минобороны Украины заболел коронавирусом
Доктор Комаровский: "Пневмония" не является диагнозом
Брижит Бардо раскритиковала современное кино
Оптимизм российского бизнеса снизился до уровня 11-летней давности
В Карабах вылетел десятый самолёт с российскими миротворцами
Адвокат и госмашина: неравные роли
Популярное
Российский шоу-бизнес
Опубликованы последние слова Колтового диспетчеру

Телеведущий канала НТВ Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолёта Cessna 7 ноября.

Опубликованы последние слова Колтового диспетчеру
Дрожжина возмущена поведением дочери и вдовы Баталова
Российский шоу-бизнес
Дрожжина возмущена поведением дочери и вдовы Баталова
США и Канада. Новости и аналитика
Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена
Общество
Коррупционно-личная история вице-премьера Абрамченко
Игорь Буккер Шаровые молнии приходят из другого измерения? Игорь Буккер Василий Амирджанов Дзюба своими руками лишил себя капитанства и сборной Василий Амирджанов Любовь Степушова Кто признал Байдена президентом, а кто отказался. И почему Любовь Степушова
Комментарии
Эксперт объяснил важность карабахского города Шуша
Власти взяли курс на снижение уровня жизни россиян
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Эксперт объяснил важность карабахского города Шуша
Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена
Закатов: ответственность за революцию лежит и на императорском доме
Леонид Зюганов: в нашей стабильности есть абсолютно нестабильные моменты
Российский вертолет сбит в Армении
Что даст поворот к плановой экономике
Коррупционно-личная история вице-премьера Абрамченко
В Ивановском соединении ВДВ прошли занятия со специалистами РХБ защиты
Вот приедет Байден: в ожидании санкций против России
Российский вертолет сбит в Армении
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Лондон готов воевать с Россией на Украине
Камала Харрис готовится заменить "умирающего" Байдена
Мигранты начали диктовать Европе законы и правила
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников