Армия Армении больше не может вести борьбу за Нагорный Карабах, поскольку её ресурс "исчерпан".
Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Так он прокомментировал подписание договора по Карабаху, которое вызвало массовые протесты и беспорядки в Ереване.
"Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан", — пояснил политик.
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