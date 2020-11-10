"Ресурс исчерпан": армянская армия больше не может воевать за Карабах

Армия Армении больше не может вести борьбу за Нагорный Карабах, поскольку её ресурс "исчерпан".

Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Так он прокомментировал подписание договора по Карабаху, которое вызвало массовые протесты и беспорядки в Ереване.