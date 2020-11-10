В Карабахе будут находиться только российские миротворцы

В Нагорном Карабахе, где продолжаются столкновения армянской и азербайджанской армий, будут размещены только российские миротворцы.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Важный момент, на который я бы хотела обратить внимание, — о миротворческих силах. Речь идет о миротворческих силах Российской Федерации. Когда будет опубликован текст заявления, ни у кого не останется никаких сомнений, хотела бы еще раз обратить внимание на слова президента Российской Федерации, речь идет о российских миротворцах в зоне вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе", — пояснила дипломат.

Напомним, в ночь на 10 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев подписали соглашение по Карабаху, которое предусматривает завершение боевых действий в регионе и введение российских миротворцев.