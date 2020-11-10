Президент России Владимир Путин запланировал провести серию совещаний с представителями Вооружённых сил и ОПК.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, первая встреча будет посвящена вопросам ядерной триады.

"Сегодня Путин начнет традиционную серию совещаний с министерством обороны, федеральными ведомствами и предприятиями ОПК. Вопросы военного строительства", — отметил представитель Кремля.

"Это будет уже пятнадцатая серия подобных совещаний, вы знаете, они традиционно в Сочи проходят, тоже Путин выступит на этом совещании… Сегодня первое совещание, оно будет посвящено вопросам развития ядерной триады, собственно, самый надежный и незаменимый инструмент глобального сдерживания и обеспечения стратегического баланса", — добавил Песков.