Франция будет внимательно следить за исполнением соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщил представитель французского правительства Габриэль Атталь.

"Президент Франции Эммануэль Макрон отметил несколько моментов. Мы будем очень внимательны к тому, чтобы режим прекращения огня соблюдался. Второй момент — и это очень важно — президент республики сегодня утром подтвердил дружбу и поддержку Франции армянскому народу в этой ситуации", — пояснил политик.