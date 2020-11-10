Пашинян жалеет, что не принял условия Азербайджана год назад

Премьер-министр Армении Никол Пашинян жалеет о том, что не принял условия Азербайджана по решению конфликта в Нагорном Карабахе год назад.

Тогда республика требовала передать ей всего пять районов в обмен на признание особого статуса.