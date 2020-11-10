Премьер-министр Армении Никол Пашинян жалеет о том, что не принял условия Азербайджана по решению конфликта в Нагорном Карабахе год назад.
Тогда республика требовала передать ей всего пять районов в обмен на признание особого статуса.
"Когда мы видим, в какой ситуации находимся сейчас, то бросая взгляд в прошлое, можем сказать, что если бы год назад мы согласились на формулу возвращения пяти районов, то ситуация была бы лучше. Но кто в Армении поверил бы, что это правильный путь? Очень мало людей, в том числе не поверил бы и я, так как было много неопределенностей", — пояснил глава армянского правительства.
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