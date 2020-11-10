Новый ЗРК "Бук-М3" до конца ноября прибудет в Алтайский край

Новый зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" до конца ноября будет передислоцирован в Алтайский край, где заступит на боевое дежурство.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, ЗРК будет транспортирован на Алтай с полигона Капустин Яр. Около 80 единиц спецтехники будут доставлены железнодорожным эшелоном в Алтайский край, где техника пройдёт обслуживание, а затем заступит на боевое дежурство.

Ранее расчёты "Бук-М3" провели стрельбы на полигоне Капустин Яр после перевооружения.

Отмечается, что ЗРК способен перехватывать практически все виды крылатых ракет и аэродинамические цели.