Афганские силы безопасности сообщили об уничтожении лидера "Аль-Каиды"*

Национальное управление безопасности Афганистана (NDS) заявило, что убит глава "Аль-Каиды"*, ответственный за эту группировку в регионе Южной Азии.

В связи с этим NDS обвинило талибов в том, что они укрывали его, несмотря на свои обещания разорвать связи с "Аль-Каидой*".

"Мохаммед Ханыф по прозвищу Абдулла был убит во время рейда в западной провинции Фарах, -сообщили афганские официальные лица. — Ханиф был старшим лидером Аль-Каиды на Индийском субконтиненте (Акис) и помощником и заместителем Азима Умара, главы Акис, который был убит в Афганистане в прошлом году".

По данным NDS, Ханиф изначально был членом движения "Талибан*", но в этом году присоединился к "Аль-Каиде*" и обучал боевиков движения изготовлению бомб и размещению их на транспортных средствах.

"Ханнеф получил безопасное убежище и защиту от талибов", — заявили в NDS.

Представитель талибов сообщил агентству Reuters, что группа расследует эти обвинения.

Напомним, что на прошлой неделе афганские военные сообщили, что несколько боевиков "Аль-Каиды*" были убиты в районах, контролируемых талибами. Начальник штаба афганской армии генерал Ясин Зия заявил, что "талибы по-прежнему имеют тесную координацию и проводят операции с другими террористическими организациями, в том числе с "Аль-Каидой*".

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