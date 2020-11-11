В Красноярске задержали студентов, поддерживающих террористов

В Красноярске сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию восьми иностранных студентов, которые поддерживали террористическую организацию.

Как сообщает rbc.ru, молодые люди проводили религиозные сборы, где обсуждали и оправдывали деятельность запрещённой в России террористической организации "Джамаат Ансаруллох".

Отмечается, что террористы проводили постоянную идеологическую обработку студентов через мессенджеры. При задержании у молодых людей изъяли средства связи.

Все задержанные студенты оказались гражданами государств Средней Азии, в настоящее время они депортированы на родину.