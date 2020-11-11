Восемь самолётов с миротворцами вылетели в Армению

Восемь самолётов военно-транспортной авиации с миротворцами вылетели в Армению для участия в операции в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, 11 ноября восемь самолётов Ил-76 вылетели с аэродрома в Ульяновской области. На борту воздушных судов находится личный состав подразделений 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа, материальные средства, автомобили и спецтехника.

В силовом ведомстве отметили, что для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в состав которого вошли 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.