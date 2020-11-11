Связисты Восточного военного округа провели радиотренировку

Связисты Восточного военного округа провели в Бурятии радиотренировку, в ходе которой отработали нормативы по установлению связи.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, специалисты отработали задачи по организации устойчивой связи с использованием различных каналов сообщения между пунктами управления и другими абонентами в условиях использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, была проверена работа специального оборудования и аппаратуры, а также открытых, закрытых и спутниковых каналов связи.

Помимо этого, связисты отработали норматив по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях и обеспечению пунктов управления видеоконференцсвязью.

В тренировке приняли участие более 200 военных и 70 единиц техники.