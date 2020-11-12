В Чёрном море экипаж малого ракетного корабля "Вышний Волочёк" отработал приёмы ведения морского боя.
Корабль перешёл в морской полигон, где была обнаружена и классифицирована условная цель, в качестве которой использовался щит-мишень.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, условная цель была успешно уничтожена из 100-миллиметровой артиллерийской установки А-190.
Кроме того, военные провели стрельбы по макетам плавающих мин из 30-миллиметровых артиллерийских установок АК-630 и крупнокалиберных пулемётов КПВ.
Мир должен срочно заняться ядерным разоружением. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.