Экипаж ракетного корабля "Вышний Волочёк" отработал приёмы морского боя

В Чёрном море экипаж малого ракетного корабля "Вышний Волочёк" отработал приёмы ведения морского боя.

Корабль перешёл в морской полигон, где была обнаружена и классифицирована условная цель, в качестве которой использовался щит-мишень.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, условная цель была успешно уничтожена из 100-миллиметровой артиллерийской установки А-190.

Кроме того, военные провели стрельбы по макетам плавающих мин из 30-миллиметровых артиллерийских установок АК-630 и крупнокалиберных пулемётов КПВ.