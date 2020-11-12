Американский инвестор Майкл Калви освобождён из-под домашнего ареста

Американский бизнесмен Майкл Калви вместе с группой своих деловых партнеров был освобожден из-под домашнего ареста по решению суда. Кроме того, принято решение о переносе слушаний по этому делу из Благовещенска в Москву.

12 ноября Верховный Суд России постановил, что команда Калви не представляет и может быть освобождена из-под домашнего ареста. Предыдущее ходатайство об облегчении условий его досудебного содержания было отклонено в июне Мосгорсудом. Команда защиты Калви заявила, что ему нужно больше свободы, чтобы организовать медицинское лечение диагностированного у бизнесмена рака.

Однако некоторые ограничения все равно будут действовать. Подсудимые должны ночевать строго дома, им запрещено общаться друг с другом или со свидетелями по делу.

Верховный Суд также постановил перевести дело о хищениях в юрисдикцию Москвы. Первоначально предполагалось, что его рассмотрит суд в Благовещенске, где зарегистрирован Банк "Восточный".

Напомним, американский бизнесмен вместе с несколькими другими лицами был арестован в феврале 2019 года по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей ($36 млн) из российского банка "Восточный". Он и другие подозреваемые постоянно настаивали на том, что дело сфабриковано.

Дело вращается вокруг доли в дочерней компании компании Калви, которую банк принял в счет погашения долга. Стоимость этой доли оспаривалась миноритарным акционером, который утверждал, что она была значительно ниже заявленной и что операция была частью финансовой схемы, наносящей ущерб "Восточному".

С тех пор компании договорились урегулировать свой конфликт во внесудебном порядке.

Кстати, в четверг арбитражный суд Благовещенска вынес решение о закрытии гражданского иска, поданного банком.

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), прокомментировал это решение: