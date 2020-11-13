Начальник Генштаба британской армии потерялся во время военных учений

Начальник Генерального штаба британской армии генерал Марк Карлтон-Смит заблудился в лагере Солсбери (Англия). Причина -вертолет высадил его не в том месте, где планировалось.

Как сообщают британские СМИ, прибытие генерала планировалось, как "жест, чтобы поднять настроение солдат, которые участвуют в военных учениях НАТО".

"Инцидент произошел на полигоне площадью около 770 тысяч кв км. Карлтон-Смит, бывший командир британской специальной воздушной службы, сошел с вертолета Wildcat после наступления темноты и, когда вертолёт улетел, вдруг понял, что он совершенно один и его никто не ждет", — пишет The Sun.

Британский генерал, чье имя не разглашается, рассказал газете, что более 2 тысяч военнослужащих ожидали появления Карлтона-Смита примерно в 600 метрах от того места, где он приземлился.

"Когда солдаты услышали, как вертолёт удаляется с места, все запаниковали, потому что поняли, что потеряли начальника армии. Его визит был действительно важным, и у них все было запланировано", — цитирует издание рассказ своего источника.

Офицеры пытались позвонить генералу по телефону, но связи не было. Но солдаты вскоре выяснили его местонахождение и нашли "потеряшку".