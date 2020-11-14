В Карабахе начала патрулирование российская военная полиция

В зонах ответственности "Север" и "Юг" в Нагорном Карабахе российская военная полиция приступила к патрулированию.

Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.