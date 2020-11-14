В зонах ответственности "Север" и "Юг" в Нагорном Карабахе российская военная полиция приступила к патрулированию.
Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков.
"С сегодняшнего дня подразделения российской военной полиции приступают к патрулированию в зонах ответственности "Север" и "Юг", — отметил представитель Минобороны.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.