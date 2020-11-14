В Карабахе вступило в силу соглашение о прекращении войны. Сейчас на всей территории региона оно соблюдается.
Боевые действия в Карабахе прекращены. Об этом рассказал командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
"Соглашения, подписанные главами трёх государств, которые вступили с 00.00 10 ноября, сегодня выполняются в полном объёме. Главное, что на территории соприкосновения остановлены все виды боевых действий, мы не слышим сегодня выстрелов, обстановка потихоньку стабилизируется", — пояснил Мурадов.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.