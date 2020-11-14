Боевые действия в Нагорном Карабахе полностью прекращены

В Карабахе вступило в силу соглашение о прекращении войны. Сейчас на всей территории региона оно соблюдается.

Боевые действия в Карабахе прекращены. Об этом рассказал командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.