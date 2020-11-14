В Физулинском районе Нагорного Карабаха двое граждан Азербайджана подорвались на мине. Об этом сообщила азербайджанская генпрокуратура.
Инцидент произошёл около 17:00 по местному времени. Жертвами стали два брата. Один из них погиб, второй получил тяжёлые травмы.
"Сотрудники прокуратуры провели осмотр места, назначена экспертиза. По факту в прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 100.2, 116.0.6, следствие продолжается", — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Главным итогом завершившейся войны в Карабахе стал проигрыш альянса Турция – Великобритания и США, и это заметила даже Грузия.