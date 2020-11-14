В Карабахе на мине подорвались два азербайджанца

В Физулинском районе Нагорного Карабаха двое граждан Азербайджана подорвались на мине. Об этом сообщила азербайджанская генпрокуратура.

Инцидент произошёл около 17:00 по местному времени. Жертвами стали два брата. Один из них погиб, второй получил тяжёлые травмы.