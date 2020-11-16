В США опасаются, что "Посейдон" обрушит на них "радиоактивное цунами"

"Российские беспилотные подводные дроны, оснащенные ядерными боеголовками, способны вызывать цунами".

С таким предупреждением выступил Кристофер Форд, помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения ядерного оружия, во время виртуальной конференции по ядерному оружию и международному праву.

Он заявил, что у Вашингтона "есть причины для беспокойства по поводу российской политики." Форд сомневается, что Москва, которая утверждает, что ее ядерный арсенал существует только в оборонных целях, будет использовать его "пропорционально" в случае конфликта.

"Русские предположили, что они могут ответить тотальным применением ядерного оружия, если увидят хотя бы одну приближающуюся баллистическую ракету", — сказал представитель Госдепа.

Он также выразил обеспокоенность по поводу разработки Москвой беспилотного подводного аппарата Poseidon, который потенциально может быть оснащен как обычным, так и ядерным оружием.

"Ещё один тревожный знак связан с разработкой Россией атомных подводных беспилотных аппаратов Poseidon, которые она, по-видимому, намеревается оснастить многомегатонными ядерными боеголовками и запустить через океан в военное время, чтобы затопить прибрежные города США радиоактивными цунами. Такая концепция вызывает серьезные вопросы о том, можно ли ее использовать в соответствии с международным правом.

Напомним, "Посейдон", ранее известный под кодовым названием "Статус-6", был объявлен Президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года в составе Группы ядерных вооружений, предназначенных для противодействия ядерной угрозе США.

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