Украинский спецназ отрепетировал военный захват Крыма

Украинский спецназ провёл серию учений, в ходе которых "отрепетировал" потенциальное вторжение на Крымский полуостров.

Как следует из сообщений украинских СМИ, тактическая схема операции выглядит примерно так:

несколько групп спецназа незаметно пересекают границу и углубляются на территорию полуострова, где уничтожают взлетно-посадочные полосы аэродромов, уничтожают узлы связи, штабы и склады вооружения, ликвидируют командиров.

после этого блицкрига следует полномасштабное воздушное и наземное вторжение ВС Украины.

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что