Украинский спецназ отрепетировал военный захват Крыма

Украинский спецназ провёл серию учений, в ходе которых "отрепетировал" потенциальное вторжение на Крымский полуостров.
Как следует из сообщений украинских СМИ, тактическая схема операции выглядит примерно так:
Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что
"одной из целей учений является отработка превентивных мер по защите ключевых стратегических объектов от возможных террористических угроз".
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.