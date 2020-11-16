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Украинский спецназ отрепетировал военный захват Крыма

Украинский спецназ провёл серию учений, в ходе которых "отрепетировал" потенциальное вторжение на Крымский полуостров.

Как следует из сообщений украинских СМИ, тактическая схема операции выглядит примерно так:

  • несколько групп спецназа незаметно пересекают границу и углубляются на территорию полуострова, где уничтожают взлетно-посадочные полосы аэродромов, уничтожают узлы связи, штабы и склады вооружения, ликвидируют командиров.
  • после этого блицкрига следует полномасштабное воздушное и наземное вторжение ВС Украины.

Генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что

"одной из целей учений является отработка превентивных мер по защите ключевых стратегических объектов от возможных террористических угроз".

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