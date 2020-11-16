Жители Нагорно-Карабахской республики возлагают на российских миротворцев большие надежды.
Об этом рассказал заместитель командующего миротворческим контингентом ВС РФ в Карабахе полковник Алексей Полюхович.
"Местные жители очень положительно встретили наш миротворческий контингент. Они надеются, что с нашим прибытием вернётся мирная жизнь", — отметил военнослужащий.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.