Как жители Карабаха встретили российских миротворцев?

Жители Нагорно-Карабахской республики возлагают на российских миротворцев большие надежды.

Об этом рассказал заместитель командующего миротворческим контингентом ВС РФ в Карабахе полковник Алексей Полюхович.