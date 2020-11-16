Более лучших условий для прекращения войны в Нагорном Карабахе не было.

С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Не было документов. Была та же логика, что и до начала войны — передача территорий Азербайджану, в том числе Шуши. Так было и перед войной, так было с 2016 года", — отметил политик.

"Предотвратить войну можно было, сдав указанные районы. Но мы решили бороться", — добавил Пашинян.