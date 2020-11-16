Несмотря на сдачу некоторых территорий Нагорного Карабаха Азербайджану, Армия обороны Карабаха не прекратит своё существование.

Об этом рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"У Армии обороны Карабаха будет тот же статус, что и сейчас. Когда я говорю о 20-35 тысячах спасенных от окружения военнослужащих, огромная часть входит в состав Армии обороны. Это означает, что Армия обороны есть и продолжит существовать. Она должна развиваться, укрепляться и быть гарантом суверенитета Арцаха", — пояснил политик.