СМИ перечислили "провалы" американской разведки в Нагорном Карабахе

СМИ перечислили "промахи" американской разведки в Нагорном Карабахе, которые привели к потере влияния в регионе.

К таковым, например, отнесли тот факт, что руководство Азербайджана в марте этого года подписало соглашение с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, согласно которому все конфликты в регионе будут решаться исключительно дипломатическим путём. Как сообщает портал politonline. ru, военная помощь от США поступала Азербайджану на этих условиях. Поэтому обострение ситуации осенью стало серьёзным провалом для американцев, поскольку разведка оказалась неспособна просчитать планы Азербайджана.

Кроме того, разведка не смогла предугадать ввод в регион российских миротворцев.

Самым серьёзным просчётом американской разведки называется тот факт, что в США не известно содержание переговоров Путина и Эрдогана. СМИ полагают, что таким образом Россия и Турция поделили сферы влияния в регионе в обхода США.

Журналисты сравнивают ситуацию с той, которая произошла в Крыму в 2014 году. Тогда, по мнению СМИ, американская разведка также провалилась, не разгадав планов России в отношении полуострова.