Под Новосибирском спецназ совершил диверсию в тыл условного противника

В Новосибирской области спецназ Центрального военного округа совершил диверсию в тыл условного противника.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, военнослужащие совершили марш в заданный район ан бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун". С помощью оптико-электронного комплекса разведки "Ирония" бойцы спецназа обнаружили полевой штаб и склады оружия и боеприпасов условного противника.

Группы спецназовцев скрытно проникли в тыл условного врага и заминировали военные объекты. После того, как военнослужащие покинули район вероятного соприкосновения с противником, они провели подрыв объектов.

Также военнослужащие отработали оборону важных военных объектов и ведение боя мобильными группами.

В тренировке было задействовано более 500 военнослужащих и 25 единиц техники.