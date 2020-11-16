Военно-морской охват России расширяется новой африканской базой

Владимир Путин одобрил создание логистического узла ВМФ России на Красном море, между Африкой и Азией, поставив перед Министерством обороны задачу подписать ранее обсуждавшееся соглашение с Суданом.

Напомним, речь идёт о создании российской военно-морской базы материально-технического обеспечения в городе Порт-Судан, которая станет форпостом для наших ядерных военных кораблей на побережье Красного моря.

В прошлом году Москва и Хартум подписали семилетнее соглашение о военном сотрудничестве, и перспектива создания Военно-морского логистического узла уже подробно обсуждалась сторонами.

Для чего нужна база на Красном море

Суданский комплекс предназначен для размещения и ремонта российских кораблей и хранения припасов, необходимых судам во время их длительных миссий.

Он будет укомплектован до 300 человек обслуживающего персонала и сможет принимать одновременно до четырех военных кораблей, в том числе с ядерными двигательными установками.

Проект сделки рассчитан на 25 лет. Затем он будет автоматически продлен на десятилетние периоды, если это необходимо.

Российское правительство уже заявило, что логистический хаб в Судане будет способствовать миру и стабильности в регионе, подчеркнув, что он будет носить исключительно оборонительный характер.

Суданский объект, вероятно, будет аналогичен по своим функциям тому, который в настоящее время эксплуатируется Россией в Тартусе, на Средиземноморском побережье Сирии.