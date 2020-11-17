За прошедшие сутки в Ереван прибыли 22 самолёта с российскими миротворцами и военной техникой.
Самолеты Ил-76 и Ан-124 перебросили в Армению 64 единицы техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"В течение суток с аэродрома "Ульяновск-Восточный" самолетами Ил-76 и Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС России выполнено 22 самолето-рейса. В Армению доставлено 64 единицы автомобильной и специальной техники — бронетранспортеры, грузовые автомобили повышенной проходимости, автоцистерны, экскаваторы и другая техника материально-технического обеспечения", — сказано в сообщении.
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