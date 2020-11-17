За сутки в Ереван прибыли 22 самолёта с российскими миротворцами

За прошедшие сутки в Ереван прибыли 22 самолёта с российскими миротворцами и военной техникой.

Самолеты Ил-76 и Ан-124 перебросили в Армению 64 единицы техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.