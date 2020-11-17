Министр обороны Шойгу проверил в Плесецке подготовку к пуску "Союза-2"

На космодроме Плесецк министр обороны Сергей Шойгупроверил подготовку к пуску ракет-носителя "Союз-2".

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, пуск "Союза-2" пройдёт 24 ноября. Ракета доставит и выведет на орбиту блок спутников. Сейчас боевой расчёт Минобороны завершает технологические операции по подготовке ракеты-носителя к вывозу на стартовый комплекс.

Отмечается, что низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М", аппараты которой будут выведены на орбиту "Союзом", предназначена для обеспечения связи и передачи данных в глобальном масштабе, включая удаленные и труднодоступные районы, в том числе Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга.