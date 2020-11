Пентагон опубликовал "самые полные" данные о жертвах среди гражданского населения в результате операций возглавляемой США коалиции против ДАИШ* в Сирии и Ираке.

Об этом сообщает Airwars, уточняя, что в документе — "только официально признанные смерти".

Базирующаяся в Великобритании группа мониторинга конфликтов Airwars заявила, что "более чем трехлетнее широкое взаимодействие” с американскими военными позволило ей получить "самые точные и всеобъемлющие данные, когда-либо публично обнародованные Пентагоном” о жертвах среди гражданского населения, нанесенных возглавляемой США коалицией операциями в Сирии и Ираке за последние пять лет.

New: Following several years of patient engagement with the US-led Coalition @CJTFOIR in Iraq and Syria, Airwars has obtained the close locations of 99% of all officially confirmed or 'Credible' civilian harm events. It's a major transparency breakthrough. https://t.co/p2KDeb5M4R