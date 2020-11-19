Пентагон отчитался о жертвах своих операций среди мирного населения

Пентагон опубликовал "самые полные" данные о жертвах среди гражданского населения в результате операций возглавляемой США коалиции против ДАИШ* в Сирии и Ираке.

Об этом сообщает Airwars, уточняя, что в документе — "только официально признанные смерти".

Базирующаяся в Великобритании группа мониторинга конфликтов Airwars заявила, что "более чем трехлетнее широкое взаимодействие” с американскими военными позволило ей получить "самые точные и всеобъемлющие данные, когда-либо публично обнародованные Пентагоном” о жертвах среди гражданского населения, нанесенных возглавляемой США коалицией операциями в Сирии и Ираке за последние пять лет.

New: Following several years of patient engagement with the US-led Coalition @CJTFOIR in Iraq and Syria, Airwars has obtained the close locations of 99% of all officially confirmed or 'Credible' civilian harm events. It's a major transparency breakthrough. https://t.co/p2KDeb5M4R — Airwars (@airwars) November 18, 2020

Эта информация, включавшая данные о местоположении, позволила Airwars создать интерактивную карту с указанием точных мест и дат проведения операций, а также количества — а иногда и имен — гражданских жертв, погибших в результате ударов коалиции по террористической группировке ДАИШ*.

Хотя эта новая порция информации беспрецедентна по уровню детализации, она касается только инцидентов, ранее признанных Пентагоном.

Кроме того, база данных, составленная Airwars на основе данных американских военных, охватывает только инциденты, в результате которых за весь пятилетний период погибло в общей сложности 1410 официально подтвержденных гражданских лиц.

По данным самой Airwars, число жертв среди гражданского населения в результате этих ударов на самом деле может составить по меньшей мере 2024 человека.

Напомним, накануне военное ведомство США провалило аудит и не смогло отчитаться о расходовании выделяемых ему денег. Об этом подробнее - здесь.

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