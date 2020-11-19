Аудитору Счётной палаты Меню предъявлено обвинение в хищениях

Экс-губернатору Ивановской области, а ныне аудитору Счётной палаты РФ Михаилу Меню предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитата Светлана Петренко, Мень подозревается в хищении из бюджете Ивановской области 700 млн рублей.

По версии следствия, занимая пост губернатора региона, в 2011 году Мень стал одним из организаторов преступной группы, похитившей деньги, выделенные в качестве кредита Минфином РФ для поддержки Ивановской области.

Напомним, Михаил Мень был задержан 18 ноября.