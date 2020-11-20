ГИБДД получит новые приборы для выявления алкоголя у водителей

В ближайшее время инспекторы ГИБДД получат новые приборы для определения в организме водителей алкоголя и наркотиков. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

Он отметил, что новый прибор — это не алкотестер. а средство индикации, которое способно определять в организме водителей не только алкоголь, но и наркотики и психотропные вещества за считанные секунды.

Черников добавил, что ранее уже были презентованы два прибора, способных по слюне человека определить наличие в организме наркотических веществ.