Перед российскими миротворцами в Нагорном Карабахе стоит непростая задача - недопустить кровопролития.

Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с армянским премьером Николом Пашиняном в Ереване.

"Мы прилетели с конкретными задачами. Вы знаете, что после подписанного трехстороннего заявления перебросили миротворческий контингент. За эти дни мы встали практически на всей территории Карабаха. Выставлено 23 поста. Мы контролируем дорогу на Степанакерт. Обеспечиваем возвращение беженцев. Теперь уже налажена мирная жизнь. И с нашей стороны основная задача - это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш верховный главнокомандующий", - пояснил Шойгу.