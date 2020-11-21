В Нагорный Карабах после введения российских миротворцев вернулись уже около семи тысяч беженцев.

Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Шойгу на встрече с главой Минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном.

"Вы знаете, что мы обеспечили безопасные коридоры по дороге в Степанакерт. Мы обеспечили провоз всех колонн с беженцами, занимаемся восстановлением объектов жизнеобеспечения в Нагорном Карабахе в целом. На сегодня уже почти 7 тысяч граждан вернулись, эта работа продолжается, и я уверен, что все, кто хотел бы вернуться в Нагорный Карабах, смогут это сделать", — пояснил Шойгу.