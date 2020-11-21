Школьники тренировали в Minecraft "подрыв" здания ФСБ

В городе Канске Красноярского края трёх девятиклассников обвинили в создании террористического сообщества после создания здания ФСБ в игре Minecraft и его последующем взрыве.

Статья, по которой проходят школьники, подразумевает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.