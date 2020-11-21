В городе Канске Красноярского края трёх девятиклассников обвинили в создании террористического сообщества после создания здания ФСБ в игре Minecraft и его последующем взрыве.
Статья, по которой проходят школьники, подразумевает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Следственный комитет в Красноярском крае обвиняет трех подростков по статьям об организации деятельности террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК) и участии в нем (ч. 2 ст. 205.4 УК) из-за листовок в поддержку анархиста Азата Мифтахова и планов взорвать построенное в компьютерной игре здание ФСБ", — сообщил Telegram-канал Baza.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.