Министр обороны России Сергей Шойгу провёл встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и размещение в регионе российских миротворцев.

"Уважаемый господин президент, я благодарен вам за то, что вы нашли время для встречи с нами для обсуждения где-то срочных, где-то актуальных и назревших вопросов. Время движется динамично после принятия заявления руководителями глав государства России, Армении и Азербайджана", — обратился к азербайджанскому лидеру Шойгу.