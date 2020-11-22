Чикатило числился внештатными сотрудником МВД

В биографии самого известного маньяка России Андрея Чикатило вскрылся интересный факт.

Оказалось, что в 90-е годы убийца сотрудничал с МВД и даже числился его внештатным сотрудником, имея соответствующее удостоверение. Это обстоятельство помогало ему в течение долгих лет отводить от себя всяческие подозрения в причастности к совершённым им преступлениям.

Чикатило помогал милиции выявлять расхитителей социалистической собственности.