В биографии самого известного маньяка России Андрея Чикатило вскрылся интересный факт.
Оказалось, что в 90-е годы убийца сотрудничал с МВД и даже числился его внештатным сотрудником, имея соответствующее удостоверение. Это обстоятельство помогало ему в течение долгих лет отводить от себя всяческие подозрения в причастности к совершённым им преступлениям.
Чикатило помогал милиции выявлять расхитителей социалистической собственности.
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская побывала в салоне красоты и изменила причёску после смерти экс-мужа.